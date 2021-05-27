Счетная палата заявила о рекордно низком исполнении плана приватизации в России

План приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы исполнен лишь на 25% — это самый низкий показатель за десять лет, сказано в отчете Счетной палаты.



В 2017—2019 годы изменения в прогнозный план приватизации вносились 58 раз. Приостановили приватизацию 21 пакета акций. Выявлены случаи продажи обществ без регистрации прав на недвижимость и доведение до участников торгов недостоверной информации о составе имущества — это снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей, отметил на коллегии по итогам анализа аудитор Андрей Батуркин.

Сократились и поступления от приватизации в бюджет. В 2017 году они составляли 15,1 млрд рублей, в 2019-м — 12,1 млрд рублей. Низкие поступления связаны с отсутствием крупных продаж, ростом доли продаж федерального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены и неэффективной работой агентов по продаже федерального имущества.



Фото: ru.wikipedia.org

В марте Счетная палата заявила о существующих рисках неустойчивости бюджетов регионов России и бюджетов муниципальных образований. По подсчетам ведомства, риски недопоступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2021 году могут составить 62,2 млрд рублей.

Маргарита Головатенко