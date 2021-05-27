Нижнекамский завод погасил 8 млн рублей долгов перед сотрудниками после вмешательства СК

После вмешательства Следственного комитета РФ по РТ руководство ООО «Завод крупнопанельного домостроения» погасил задолженность по зарплате перед 154 сотрудниками, сообщает Следком по республике.



Следствие считает, что руководитель предприятия не платил зарплату работникам с сентября по ноябрь прошлого года, при этом имел возможность рассчитаться с ними. Все средства направлялись на хозяйственные нужды.

После возбуждения уголовного дела по статье о невыплате зарплаты руководитель погасил задолженность.

Фото: realnoevremya.ru

В России задолженность по зарплате по состоянию на 1 мая составила 1 млрд 552,1 млн рублей.

Маргарита Головатенко