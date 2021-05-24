В России задолженность по зарплате превысила 1 млрд рублей

В России задолженность по зарплате по состоянию на 1 мая составила 1 млрд 552,1 млн рублей. Такие данные приводит Росстат.

По сравнению с состоянием на 1 апреля общая задолженность снизилась на 10,3%, или на 178,1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На долги по зарплате, которые образовались в 2021 году, приходится 22,3% от общей задолженности (345,9 млн рублей), еще 22,3% приходится на задолженности в 2020 году (346,2 млн рублей). Большая часть долгов по заработной плате — 55,4%, образовалась в 2019 году и ранее.

В марте и. о. председателя Комитета экономического развития Казани Гузель Мингазова сообщала, что на начало 2020 года задолженность казанских предприятий по зарплате перед 2,5 тыс. работников составляла 202 млн рублей.

Татьяна Леухина