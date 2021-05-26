Ак Барс Банк запускает конкурс ко Дню предпринимателя — победитель получит рекламу на «Ак Барс Арене»

Ак Барс Банк запускает конкурс ко Дню предпринимателя. Поучаствовать можно в любой соцсети в аккаунте Ак Барс Банка для бизнеса: Instagram, Facebook, «ВКонтакте».

Для участия нужно написать в комментариях под последним постом свое продолжение фразы «Быть предпринимателем is...». В конкурсе учитывается только самый первый по времени комментарий от каждого участника в любой из соцсетей.

Заявки принимаются до 17 часов 4 июня, после чего жюри выберет победителей.

Приз за самую интересную версию — размещение рекламы на медиафасаде «Ак Барс Арены» в течение двух недель. Активировать приз необходимо до конца 2021 года. Узнать подробнее об акции можно по ссылке.

Партнерский материал