В России могут создать единый цифровой паспорт предпринимателя

В ходе обсуждения предложений бизнес-сообщества для предвыборной программы «Единой России» выступил член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Ильнар Гирфанов с проектом единого цифрового паспорта предпринимателя.

Он отметил, что с его помощью можно будет оформлять дистанционно меры поддержки для бизнеса. Гирфанов заявил, что сейчас нужно проходить сложный бюрократический процесс для получения поддержки.

«Выиграют все: предприниматели получат упрощенный клиентский путь и дистанционный формат получения мер поддержки; государство в онлайн-режиме получит информацию об эффективности оказанной поддержки», — сказал он.

Ильнар Гирфанов родился в селе Нижняя Каменка Черемшанского района Татарской АССР. Учился в КФУ. Был председателем Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Вчера бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о намерении покинуть должность. Об этом он сообщил на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.



Алексей Нечаев