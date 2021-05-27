Продавцы и партнеры маркетплейсов расскажут о своем опыте в e-commerce на COM.E ON Forum от Ozon

Фото: Предоставлено Ozon

Ozon, ведущая мультикатегорийная площадка, запускает ежегодную конференцию, посвященную рынку электронной коммерции, — COM.E ON Forum (0+).

Впервые масштабное событие в сфере e-commerce пройдет 1 июня в Crocus City Hall в Москве и будет транслироваться онлайн. На мероприятии ожидается участие нескольких тысяч специалистов, сотрудничающих с маркетплейсами. Спикерами конференции станут 18 предпринимателей, которые поделятся своим опытом работы в e-commerce, расскажут о личных ошибках и инсайтах.

Среди хедлайнеров форума:



Манджит Сингх, основатель Tronica India и продавец Amazon

Артем Бобцов, основатель бренда «Лесная диковинка»

Юй Хан Бинг, житель «деревни стримеров» Бэйсячжу

Татьяна Капустина, основатель компании «Тайга Органика»

Юлия Пастухова, создатель бренда NiiDRA

Из Татарстана на конференции выступят Алмаз Габидуллин, основатель обувного бренда Kiez, и Валерия Ладанова, основатель Sellerhelp, сервиса для компаний и стартапов по запуску продаж на маркетплейсах.

В свою очередь команда Ozon поделится практическими инструментами для развития компании на маркетплейсе, расскажет о своих планах, логистике и новых финтех-продуктах.

Перед участниками выступят:

CEO Ozon Александр Шульгин

операционный директор Даниил Федоров

директор по маркетингу и монетизации Олег Дорожок

вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян

Предпринимателей на COM.E ON Forum ожидает 10 часов полезного практического контента, 4 площадки с кейсами про логистику, рекламу и финтех, а также новые полезные контакты и неформальное общение в комфортных лаунж-зонах.

Участие в форуме бесплатное и доступно как в онлайн, так и в офлайн-формате. Регистрация на COM.E ON Forum по ссылке.

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