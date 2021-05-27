Продавцы и партнеры маркетплейсов расскажут о своем опыте в e-commerce на COM.E ON Forum от Ozon
Ozon, ведущая мультикатегорийная площадка, запускает ежегодную конференцию, посвященную рынку электронной коммерции, — COM.E ON Forum (0+).
Впервые масштабное событие в сфере e-commerce пройдет 1 июня в Crocus City Hall в Москве и будет транслироваться онлайн. На мероприятии ожидается участие нескольких тысяч специалистов, сотрудничающих с маркетплейсами. Спикерами конференции станут 18 предпринимателей, которые поделятся своим опытом работы в e-commerce, расскажут о личных ошибках и инсайтах.
Среди хедлайнеров форума:
- Манджит Сингх, основатель Tronica India и продавец Amazon
- Артем Бобцов, основатель бренда «Лесная диковинка»
- Юй Хан Бинг, житель «деревни стримеров» Бэйсячжу
- Татьяна Капустина, основатель компании «Тайга Органика»
- Юлия Пастухова, создатель бренда NiiDRA
Из Татарстана на конференции выступят Алмаз Габидуллин, основатель обувного бренда Kiez, и Валерия Ладанова, основатель Sellerhelp, сервиса для компаний и стартапов по запуску продаж на маркетплейсах.
В свою очередь команда Ozon поделится практическими инструментами для развития компании на маркетплейсе, расскажет о своих планах, логистике и новых финтех-продуктах.
Перед участниками выступят:
- CEO Ozon Александр Шульгин
- операционный директор Даниил Федоров
- директор по маркетингу и монетизации Олег Дорожок
- вице-президент по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян
Предпринимателей на COM.E ON Forum ожидает 10 часов полезного практического контента, 4 площадки с кейсами про логистику, рекламу и финтех, а также новые полезные контакты и неформальное общение в комфортных лаунж-зонах.
Участие в форуме бесплатное и доступно как в онлайн, так и в офлайн-формате. Регистрация на COM.E ON Forum по ссылке.
Справка
Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено 19 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Обширная логистическая инфраструктура позволяет тысячам предпринимателей продавать свою продукцию в 11 часовых поясах России, а для 85 млн россиян — дать доступ к курьерской доставке или пункту выдачи в шаговой доступности. Ozon также активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express.
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