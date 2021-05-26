Фахретдинов рассказал, почему до сих пор не дебютировал в UFC

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, почему до сих пор не может дебютировать в самой популярной бойцовской лиге мира.

У бойца возникли проблемы с получением визы. Об этом он сообщил в комментариях к одному из постов UFC Russia в «Инстаграме».

«У тебя когда дебют?» — спросил бойца пользователь. «Визовые проблемы», — заявил Фахретдинов.

Напомним, в январе нынешнего года Фахретдинов стал первым татарским бойцом, получившим контракт от UFC.

