Новости спорта

20:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Фахретдинов рассказал, почему до сих пор не дебютировал в UFC

16:56, 26.05.2021
Фахретдинов рассказал, почему до сих пор не дебютировал в UFC
Фото: instagram.com/gladiator_fahretdinov

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов рассказал, почему до сих пор не может дебютировать в самой популярной бойцовской лиге мира.

У бойца возникли проблемы с получением визы. Об этом он сообщил в комментариях к одному из постов UFC Russia в «Инстаграме».

«У тебя когда дебют?» — спросил бойца пользователь. «Визовые проблемы», — заявил Фахретдинов.

Напомним, в январе нынешнего года Фахретдинов стал первым татарским бойцом, получившим контракт от UFC.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем