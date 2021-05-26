Игроки «Велеса» Ботака и Фищенко перейдут в «Уфу»
Футболисты «Велеса» — защитник Эрвинг Ботака и полузащитник Руслан Фищенко — вскоре перейдут в «Уфу», сообщает Sport24.
По данным источника, игроки успешно прошли медосмотр и подписали контракты с уфимским клубом.
Оба футболиста известны главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову по прежней работе специалиста в «Велесе». В 2019 году Ботака и Фищенко стали победителями смотрового проекта «ВКоманде», по итогам которого Стукалов пригласил их в московскую команду.
Напомним, ранее сообщалось, что «Уфа» подпишет контракт с вратарем брянского «Динамо».СпортФутбол Башкортостан
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