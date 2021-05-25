Вратарь брянского «Динамо» Кузнецов станет игроком «Уфы»
Вратарь брянского «Динамо» Алексей Кузнецов станет футболистом «Уфы», сообщает Sport24.
В случае перехода он станет уже пятым вратарем основного состава уфимской команды. К концу минувшего сезона на этой позиции значились Александр Беленов, Алексей Чернов, Юрий Шафинский и Иван Кукушкин.
В прошедшем сезоне 24-летний Кузнецов выступал за брянское «Динамо», проведя 37 матчей, пропустив в них 53 мяча. Зимой голкипер был приглашен на сборы «Ростова», но не смог полететь в Испанию из-за проблем с документами.
Напомним, ранее «Уфа» продлила контракт с полузащитником Филипом Мрзляком.СпортФутбол Башкортостан
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