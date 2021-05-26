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В Казани эвакуируют людей из торгового комплекса «Тандем» — видео

15:17, 26.05.2021
В Казани эвакуируют людей из торгового комплекса «Тандем» — видео
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани эвакуируют торговый комплекс «Тандем». Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На кадрах видео из соцсети видно, что здание покидают сотни людей. На лестницах собралась толпа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вчера в Казани эвакуировали посетителей аквапарка «Ривьера». По предварительным данным, виновником эвакуации стал мужчина, пригрозивший взорвать здание. В УВД Казани не стали комментировать информацию.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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