В Казани эвакуируют людей из торгового комплекса «Тандем» — видео
В Казани эвакуируют торговый комплекс «Тандем». Об этом сообщили пользователи соцсетей.
На кадрах видео из соцсети видно, что здание покидают сотни людей. На лестницах собралась толпа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Вчера в Казани эвакуировали посетителей аквапарка «Ривьера». По предварительным данным, виновником эвакуации стал мужчина, пригрозивший взорвать здание. В УВД Казани не стали комментировать информацию.
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