Опрос: 66% водителей Казани считают, что культура вождения в России ниже, чем в Европе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

66% водителей Казани оценили культуру вождения в России ниже, чем в Европе, причем 67% довольно часто сталкиваются с некорректным поведением других водителей на дороге. Об этом говорится в результатах опроса «Авито Авто».



Казанские автовладельцы считают, что чаще всего на дорогах некорректно ведут себя водители дорогих автомобилей (39%), водители такси (26%), водители-новички и водители общественного транспорта (по 22%), водители велосипедов и самокатов, водители на каршеринговых автомобилях (по 18%).

Фото: pxhere.com

Самыми популярными мерами для повышения уровня культуры вождения в Казани водители назвали улучшение дорожной инфраструктуры (23%), соответствующее обучение в автошколах и на курсах вождения (20,5%), ужесточение законов и повышение сумм штрафов за нарушения ПДД (20%), установку систем видеофиксации нарушений (17%), повышение внимания к проблеме, в том числе через СМИ (12%) и увеличение количества сотрудников ДПС (6%).

Водители из Казани уже оценивали культуру поведения на дорогах: в марте они поставили ей 3,3 балла из 5. Пешеходы поставили оценку вежливости водителей ниже — 2,9 балла.