Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к «этапу удушения»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя экстренную посадку самолета Ryanair с оппозиционером на борту, отметил, что действовал законно.

Он заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к «этапу удушения».

— Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

По словам Лукашенко, приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма.

— Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны, — сказал он.

В выходные из-за сигнала о бомбе в Минске совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главред telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. Лайнер сопровождал истребитель МиГ-29. Протасевича задержали. Самолет продолжил полет спустя 5 часов.