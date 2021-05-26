ГИБДД в Казани проведет рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники

ГИБДД сегодня проводит рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники. Об этом рассказали в ГИБДД Татарстана.

Мероприятие пройдет до 15.00 на территории Казани. Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

«Перед осуществлением маневров начала движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой заблаговременно включать указатели поворота, помните, от ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения!» — говорится в сообщении ведомства.

За нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей.

Ранее Госавтоинспекция Казани объявила о проведении с 17 мая по 3 июня мероприятия «Внимание — дети!», которое проводится для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.



Ольга Плешкова