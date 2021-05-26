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ГИБДД в Казани проведет рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники

09:44, 26.05.2021 2
ГИБДД в Казани проведет рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД сегодня проводит рейд по выявлению водителей, не включающих поворотники. Об этом рассказали в ГИБДД Татарстана.

Мероприятие пройдет до 15.00 на территории Казани. Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

«Перед осуществлением маневров начала движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой заблаговременно включать указатели поворота, помните, от ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения!» — говорится в сообщении ведомства.

За нарушение предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 рублей.

Ранее Госавтоинспекция Казани объявила о проведении с 17 мая по 3 июня мероприятия «Внимание — дети!», которое проводится для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 26 май
    Надо почаще делать такие рейды и штраф за это увеличить хотя бы до 1000 рублей, а то ездят как камикадзе, без поворотников
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  • Анонимно 26 май
    Больше рейдов! Против тех, кто не включает поворотники, кто маневры совершает из рядов для этих маневров не предназначенных, против разворачивающихся через сплошную, против тех кто на красный ездит, против затонированных наглухо, против глухих , которые музыку врубают так что за 2 квартала слышно, против паркующихся в запрещенных местах.
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