Исследование: в Казани вырос спрос на доставку продуктов

В Казани в I квартале 2021-го доставка продуктов выросла на 105% по сравнению с IV кварталом 2020-го. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберМаркет».



Пользователи из столицы Татарстана в этом году сделали 50 495 заказов на сумму более 132 млн рублей. Среднее число заказов в месяц — около 15 тысяч. Чаще всего казанцы прибегали к онлайн-доставке в декабре — тогда жители сделали почти 20 тыс. заказов. Такой же пик пришелся на апрель — к длинным майским выходным, за апрель казанцам доставили 19 375 заказов.

Фото: realnoevremya.ru

Обычно казанцы тратят на онлайн-заказ продуктов 2,6 тыс. рублей. Средний чек в 2021 году остался на уровне 2020 года. Больше всего жители города закупались перед Новым годом: тогда чек одного заказа составил 2 727 рублей. В апреле средний чек составил 2 332 рубля.

Жители столицы Татарстана чаще всего заказывают свежие фрукты: они есть в 44% продуктовых корзин. Также в корзину чаще всего люди добавляют свежие овощи и молоко: 35 и 34% соответственно. В топ-10 вошли: хлеб, сыры, мясо птицы, питьевая вода, зелень, яйца, творог и другие кисломолочные продукты и крупы.

Также часто казанцы выбирают сладости: пряники, печенье и вафли есть в каждой шестой корзине, а шоколад — в каждой восьмой.



Исследование, проведенное в феврале, показало, чем отличается продуктовая онлайн-корзина жителей Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Татьяна Леухина