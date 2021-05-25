В Татарстане ночью похолодает до +6 градусов

В Татарстане этой ночью похолодает до +6..+11 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем осадков не прогнозируется. В среду температуры воздуха поднимутся до +19..+24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Московском планетарии сегодня сообщили о том, что ночью в среду россияне смогут увидеть суперлуние.



Как вчера рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, теплая, комфортная погода будет в Татарстане до конца мая. В ближайшие дни республика находится под влиянием западных циклонов и атмосферных фронтов, которые идут с Атлантики. В эти дни возможны осадки.