Новости общества

20:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане ночью похолодает до +6 градусов

22:59, 25.05.2021
В Татарстане ночью похолодает до +6 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане этой ночью похолодает до +6..+11 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем осадков не прогнозируется. В среду температуры воздуха поднимутся до +19..+24 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Московском планетарии сегодня сообщили о том, что ночью в среду россияне смогут увидеть суперлуние.

Как вчера рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев, теплая, комфортная погода будет в Татарстане до конца мая. В ближайшие дни республика находится под влиянием западных циклонов и атмосферных фронтов, которые идут с Атлантики. В эти дни возможны осадки.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем