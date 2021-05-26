Лидеров химической отрасли Татарстана отметили государственными наградами
В Нижнекамске в Ледовом дворце «Нефтехим-Арена» проходит чествование лучших работников химической отрасли Республики Татарстан. Награждение проходит в рамках празднования республиканского Дня химика. В мероприятии участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Перед началом официальной части праздника в фойе «Нефтехим Арены» развернулась специализированная выставка. Вниманию гостей были представлены новейшие достижения в области нефтехимии, охраны окружающей среды и инновационных технологий крупнейших предприятий РТ.
На сцене в этот день чествовали ветеранов, молодых ученых и рационализаторов производств, победителей школьных и студенческих олимпиад по химии и лидеров в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане.
Президент Татарстана вручил государственные награды лучшим работникам отрасли.
Разбавили официальную часть праздника выступления творческих коллективов Нижнекамска, Казани и других городов, завершилось мероприятие выступлением российских звезд — группы «Чиж & Co».
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