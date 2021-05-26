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Лидеров химической отрасли Татарстана отметили государственными наградами

15:06, 26.05.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Лидеров химической отрасли Татарстана отметили государственными наградами
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске в Ледовом дворце «Нефтехим-Арена» проходит чествование лучших работников химической отрасли Республики Татарстан. Награждение проходит в рамках празднования республиканского Дня химика. В мероприятии участвуют президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, руководство АО «ТАИФ» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Перед началом официальной части праздника в фойе «Нефтехим Арены» развернулась специализированная выставка. Вниманию гостей были представлены новейшие достижения в области нефтехимии, охраны окружающей среды и инновационных технологий крупнейших предприятий РТ.

На сцене в этот день чествовали ветеранов, молодых ученых и рационализаторов производств, победителей школьных и студенческих олимпиад по химии и лидеров в сфере переработки полимерной продукции в Татарстане.

Президент Татарстана вручил государственные награды лучшим работникам отрасли.

Разбавили официальную часть праздника выступления творческих коллективов Нижнекамска, Казани и других городов, завершилось мероприятие выступлением российских звезд — группы «Чиж & Co».

ОбществоПромышленность Татарстан
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