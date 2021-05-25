В Татарстане против отца возбудили уголовное дело после сообщения о побоях
Жителя Менделеевска подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.
В интернете появилось сообщение, как житель города Менделеевска наносит побои своему малолетнему сыну. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования дела следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в семье.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Казани возбудили уголовное дело после появления в интернете видео, на котором мать пинает свою дочь возле подъезда. На ролик обратили внимание силовики: прокуратура начала проверку, а к женщине нагрянули полицейские. В итоге следственные органы возбудили против матери уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Уголовное дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
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