Бастрыкин взял на контроль дело против матери, пинавшей дочь у подъезда в Казани

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили против жительницы Казани, пинавшей свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Также Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Республике Татарстан», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания ребенка в семье.

Напомним, что в выходные в соцсетях распространилось снятое еще в апреле видео, как мать пинает свою дочь возле подъезда. На ролик обратили внимание силовики: прокуратура начала проверку, а к женщине нагрянули полицейские. В итоге следственные органы возбудили против матери уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).



Ольга Плешкова