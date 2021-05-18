Мрзляк продлил контракт с «Уфой» на два года

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимской команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до июня 2023 года.

«Скоро мы должны быть в еврокубках», — прокомментировал подписание гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Мрзляк перешел в «Уфу» по ходу прошлого сезона, подписав контракт в ноябре в качестве свободного агента. За это время хавбек успел стать основным игроком центра поля уфимцев, проведя за команду 16 матчей и отметившись 4 голами, а также отдав 2 ассиста.

Футболистом в это межсезонье активно интересовался московский ЦСКА.

Напомним, ранее глава «Уфы» признался, что бюджет клуба был перераспределен в пользу хоккея.