Кабмин Татарстана утвердил положение об Экспертном совете ОЭЗ «Иннополис» и его состав

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабинет министров Татарстана утвердил положение об Экспертном совете ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис», а также его состав. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Экспертный совет наделен полномочиями по оценке бизнес-планов, представленных кандидатами на статус резидента ОЭЗ, и принятию решений об их поддержке или отказе в ней, решению вопроса о производстве научно-технической продукции в «Иннополисе», в осуществлении промышленно-производственной и логистической деятельности на его территории и т.д.

Председателем совета назначен заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. Заместителем председателя Экспертного совета «Иннополиса» назначен замминистра экономики РТ Динар Шакиров, ответственным секретарем — заместитель гендиректора по взаимодействию с госорганами АО «Иннополис» Дмитрий Вандюков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Членами Экспертного совета назначены заместитель главы Минцифры РТ Радик Гисмятов, замминистра промышленности и торговли РТ Тимур Саматов и замруководителя АИР Татарстана Игорь Сапунов. В него также вошли глава Иннополиса Руслан Шагалеев, руководитель исполкома Верхнеуслонского района РТ Ильнур Шакиров и другие.



Татьяна Демина