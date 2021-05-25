В России предложили установить льготы для семей, усыновивших ребенка

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минтруду создать новую категорию льготников. Инициатива касается льготного начисления земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка, пишет RT.

Льготой при уплате земельного налога семьи смогут пользоваться до наступления совершеннолетия принятого в семью ребенка.

Подобную льготу — уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м — сейчас имеют ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.



Федоров уточняет, что ежегодно российские семьи усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а льготы вводятся для их поддержки и стимулирования будущих приемных родителей.

В России в марте уже предлагали создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса».