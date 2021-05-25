Прядкин высказался о возможном введении плей-офф в РПЛ

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и клубы-участники придерживаются однозначной позиции в вопросе возможного введения в лиге системы плей-офф и не поддерживают данную идею. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Позиция РПЛ по поводу формулы проведения однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы поддерживают это мнение. Необходимо учитывать плотность международного и европейского календаря, погоду. Было предложение от ведущих клубов проводить плей-офф. Однако мы его точно не можем уместить, особенно после реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет для этого окон», — сказал Прядкин.

Фото: euro-football.ru

Также стало известно, что голландская компания Hypercube проведет исследование для российского футбола в целях проработки дальнейших реформ в трех профессиональных дивизионах страны — РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. При этом Прядкин отметил, что эта инициатива была прерогативой ФНЛ и ПФЛ, поэтому коснется РПЛ лишь косвенно.



Напомним, в новом сезоне вместо «Ротора» и «Тамбова» в высшем дивизионе страны выступят «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».