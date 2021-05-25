В Следком поступило 12,6 тысячи обращений о розыске пропавших детей по итогам 2020 года

25 мая — международный день пропавших детей. В следственные органы СК России по итогам прошлого года поступило 12 559 сообщений о розыске 12 933 детей. По сравнению с 2019 годом это меньше на 15%, сообщает Следком России.



В этой чрезвычайной ситуации сотрудники действуют по алгоритму, который позволяет эффективно находить пропавшего ребенка и устанавливать обстоятельства его исчезновения. Организуется выезд на место происшествия, фиксируются доказательства, устанавливается круг общения ребенка. В большинстве случаев возбуждаются уголовные дела.

В 2020 году в Следкоме находилось 558 уголовных дел о безызвестном исчезновении несовершеннолетних. В ряде случаев устанавливается круг должностных лиц, бездействие которых привело к происшествию.

Фото: sledcom.ru

«Реальное время» сообщало об одном из случаев 14 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 12-летней школьницы в Балахнинском районе Нижегородской области. По данным следствия, 13 мая девочка пропала по дороге домой из школы. Вечером того же дня тело ребенка было обнаружено в лесополосе поселка. По предварительной информации, она была изнасилована.

Маргарита Головатенко