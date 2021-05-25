Прокуратура проведет проверку после сообщений о том, что в Казани жители дома сидят без газа 3 недели

Прокуратуре Казани поручено проверить информацию о том, что жители 9-го дома по улице Лядова сидят без газа три недели, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, которые восстановят права потребителей коммунальных услуг. Жителям не будет нужно обращаться в надзорное ведомство.

Пока 140 семей вынуждены греть воду на плите, потому что в одной из них квартир в начале мая произошла утечка газа. После этого аварийные службы отключили все котлы в доме. Неисправность устранили, но котлы так и не заработали. В управляющей компании сообщили, что приступить к работам смогут только после подсчета расчетной стоимости.

Маргарита Головатенко