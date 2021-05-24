В Казани 140 семей в доме по улице Лядова сидят без газа уже 3 недели — видео

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В Казани почти 3 недели жители 9-го дома по улице Лядова сидят без горячей воды. 140 семей вынуждены греть воду на плите, потому что в одной из них квартир в начале мая произошла утечка газа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

После этого аварийные службы отключили все котлы в доме. Неисправность устранили, но котлы так и не заработали. В управляющей компании сообщили, что приступить к работам смогут только после подсчета расчетной стоимости.

Жильцы дома планируют обратиться в прокуратуру.