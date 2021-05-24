В Татарстане построят новые полилингвальные комплексы

В Татарстане планируется создать шесть или семь новых полилингвальных комплексов. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова во время прямого эфира.

Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» появится в селе Усады Лаишевского района РТ. Сейчас такие школы есть в Казани и Набережных Челнах. В автограде комплекс заработает уже в сентябре этого года.



Фото: gisu.tatarstan.ru

Ларионова допустила, что в Казани могут построить еще один такой комплекс. «В дальнейшем в Казани, возможно, будет построен еще один комплекс, потому что востребованность колоссальная», — сказала она.



На прошлой неделе начался прием заявок на обучение в школе «Адымнар» в Челнах.

Татьяна Леухина