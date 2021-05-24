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В Татарстане построят новые полилингвальные комплексы

23:59, 24.05.2021 1
В Татарстане построят новые полилингвальные комплексы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане планируется создать шесть или семь новых полилингвальных комплексов. Об этом заявила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова во время прямого эфира.

Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар» появится в селе Усады Лаишевского района РТ. Сейчас такие школы есть в Казани и Набережных Челнах. В автограде комплекс заработает уже в сентябре этого года.

Фото: gisu.tatarstan.ru

Ларионова допустила, что в Казани могут построить еще один такой комплекс. «В дальнейшем в Казани, возможно, будет построен еще один комплекс, потому что востребованность колоссальная», — сказала она.

На прошлой неделе начался прием заявок на обучение в школе «Адымнар» в Челнах.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:07
    а старые школы пусть себе прозябают, в родном ей Аметьево, например?
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