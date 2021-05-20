В Челнах начался прием заявок в школу «Адымнар»

В Набережных Челнах набор в полилингвальную школу «Адымнар» будет осуществляться со второго по седьмой класс. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин.

Родители уже могут подавать заявки, их можно оставлять на странице «Адымнар. Чаллы» в социальной сети Instagram. Крайний срок — 20 июня.

После рассмотрения заявок детей пригласят на прохождение олимпиады и собеседования для того, чтобы определить уровень знаний, уровень владения языком для дальнейшего формирования классов, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Информацию о сроках проведения олимпиады доведут по электронной почте до каждого, кто оставит заявку. Вопросы, касающиеся набора в школу, также можно задавать с 8.00 до 14.00 по телефону: 8 (939) 304-17-67.

Во вторник мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в гимназию «Адымнар» детей будут зачислять по результатам тестирования.



Татьяна Леухина