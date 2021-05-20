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В Челнах начался прием заявок в школу «Адымнар»

18:54, 20.05.2021 2
В Челнах начался прием заявок в школу «Адымнар»
Фото: gisu.tatarstan.ru

В Набережных Челнах набор в полилингвальную школу «Адымнар» будет осуществляться со второго по седьмой класс. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин.

Родители уже могут подавать заявки, их можно оставлять на странице «Адымнар. Чаллы» в социальной сети Instagram. Крайний срок — 20 июня.

После рассмотрения заявок детей пригласят на прохождение олимпиады и собеседования для того, чтобы определить уровень знаний, уровень владения языком для дальнейшего формирования классов, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

Информацию о сроках проведения олимпиады доведут по электронной почте до каждого, кто оставит заявку. Вопросы, касающиеся набора в школу, также можно задавать с 8.00 до 14.00 по телефону: 8 (939) 304-17-67.

Во вторник мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что в гимназию «Адымнар» детей будут зачислять по результатам тестирования.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Молодцы. Но нужно в договорах указать все. А то многие мамаши сначала готовы изучать татарского языка, лишь бы взяли.Потом начинают писать жалобы типа мы татары не хотим учиться на татарском классе итд.. таких и др надо исключить сразу же. Знают же куда отдают своих детей. Тем более в городе 98% школы русские. Выбор огромный. Дамир.
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  • Анонимно 21 май
    А почему набор только со второго класса? Почему не с первого? Странно как то.
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