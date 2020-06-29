Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сэлэт»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение кабмина РТ о проведении Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт».

Согласно документу, форум будет длиться шесть смен с 4 июля по 16 августа. Базироваться он будет на территории Билярского природного музея-заповедника.

Сотрудникам МЧС поручено дежурить на месте проведения форума. Сотрудники Росгвардии должны обеспечивать порядок, а на представителей Роспотребнадзора легла обязанность обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Напомним, что в 2019 году участниками и гостями форума «Сэлэт» стали около 18 тысяч человек. В июле прошлого года посетил форум и президент Татарстана Рустам Минниханов.