Новости общества

17:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сэлэт»

17:33, 29.06.2020
Кабмин Татарстана распорядился провести форум «Сэлэт»
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение кабмина РТ о проведении Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт».

Согласно документу, форум будет длиться шесть смен с 4 июля по 16 августа. Базироваться он будет на территории Билярского природного музея-заповедника.

Сотрудникам МЧС поручено дежурить на месте проведения форума. Сотрудники Росгвардии должны обеспечивать порядок, а на представителей Роспотребнадзора легла обязанность обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Напомним, что в 2019 году участниками и гостями форума «Сэлэт» стали около 18 тысяч человек. В июле прошлого года посетил форум и президент Татарстана Рустам Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем