Магдеев поручил разобраться с автолавочниками в Челнах

В Набережных Челнах власти намерены разобраться с торговлей овощами и фруктами с бортов грузовиков-ларьков. Об этом заявил мэр города на «деловом понедельнике».



В Роспотребнадзор РТ пожаловались местные жители, недовольные несанкционированной продажей овощей и фруктов с грузовиков. Случаи подтвердились: на определенных местах проспектов Московского и Сююмбике действительно торгуют из автомобилей.

Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что у предпринимателей необходимо выяснить, какую именно продукцию они реализуют и есть ли на нее документы.

«Мы за уличную торговлю, но все должно быть цивилизованно», — сказал он.

Ранее в Казани стартовали аукционы на размещение мест уличной торговли.

Ольга Плешкова