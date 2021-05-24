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Магдеев поручил разобраться с автолавочниками в Челнах

15:24, 24.05.2021
Магдеев поручил разобраться с автолавочниками в Челнах
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах власти намерены разобраться с торговлей овощами и фруктами с бортов грузовиков-ларьков. Об этом заявил мэр города на «деловом понедельнике».

В Роспотребнадзор РТ пожаловались местные жители, недовольные несанкционированной продажей овощей и фруктов с грузовиков. Случаи подтвердились: на определенных местах проспектов Московского и Сююмбике действительно торгуют из автомобилей.

Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что у предпринимателей необходимо выяснить, какую именно продукцию они реализуют и есть ли на нее документы.

«Мы за уличную торговлю, но все должно быть цивилизованно», — сказал он.

Ранее в Казани стартовали аукционы на размещение мест уличной торговли.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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