Татарстанский бренд обошел Coca-Cola в рейтинге популярных среди россиян

В российском рейтинге популярных у потребителей брендов оказался и татарстанский бренд «Махеевъ» — он обогнал в отечественном сегменте бренд Coca-Cola, ставший лидером в глобальном рейтинге Brand Footprint 2021.



Тройку лидеров в российском топ-10 составили «Простоквашино», Lay’s, «Слобода». «Махеевъ» занял четвертое место, а Coca-Cola — пятое. С шестого по десятые места соответственно разделили «Фрутоняня», «Яшкино», «Домик в деревне», «Роллтон» и Orbit, сообщает New Retail.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле «Реальное время» публиковало материал о том, как компания удержала лидерские позиции на рынке джемов в России и как удалось не сдать позиций даже во время пандемии.

Маргарита Головатенко