В апреле продажи автобусов НЕФАЗ выросли на 160%

В апреле продажи автобусов НЕФАЗ составили 213 единиц — это на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представил «Автостат».

Лидером продаж оказался ПАЗ, за месяц было реализовано 770 транспортных средств. На втором месте числится НЕФАЗ, тройку замыкает ЛиАЗ с 203 автобусами.

Всего в России в апреле 2021 года продажи составили 1,3 тысячи, что на 160% больше, чем в прошлом году.

НЕФАЗ является дочкой КАМАЗа. Головная компания закрыла прошлый «нервный год» с рекордной выручкой.