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Эксперт назвала растения, за которые дачники могут получить штрафы

03:23, 24.05.2021
Эксперт назвала растения, за которые дачники могут получить штрафы
Фото: landshaftdizajn.ru

Юрист Анна Пономарева перечислила сорняки, обильное произрастание которых на участках сельхозназначения запрещено. За зарастание сорными растениями пятидесяти и более процентов земельного участка дачники могут получить штраф.

К сорным растениям относятся тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслен.

За распространение растений могут дать предупреждение, выписать штраф от 300 до 500 рублей. Штраф от 3 000 до 4 000 рублей грозит дачникам, которые не уничтожили на своих участках растения, содержащие наркотические и психотропные вещества, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что жара в Татарстане привела к разрастанию сорняков на полях.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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