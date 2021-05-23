Жара в Татарстане привела к разрастанию сорняков на полях

Фото: Минсельхозпрод РТ

Аномальная жара в Татарстане привела к бурному разрастанию сорняков на полях и развитию вредителей. Об этом рассказал в Доме правительства РТ заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Для решения проблемы глава ведомства призвал постоянно мониторить поля, чтобы вовремя применять необходимые технологические приемы. Так, в районах проведена приемка 1446 единиц опрыскивателей. Процедуру прошли 88%, в скором времени завершится повторная приемка.



Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Татарстане ежедневно недополучают до пяти тонн молока.



Ольга Плешкова