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Жара в Татарстане привела к разрастанию сорняков на полях

03:22, 23.05.2021 1
Жара в Татарстане привела к разрастанию сорняков на полях
Фото: Минсельхозпрод РТ

Аномальная жара в Татарстане привела к бурному разрастанию сорняков на полях и развитию вредителей. Об этом рассказал в Доме правительства РТ заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Для решения проблемы глава ведомства призвал постоянно мониторить поля, чтобы вовремя применять необходимые технологические приемы. Так, в районах проведена приемка 1446 единиц опрыскивателей. Процедуру прошли 88%, в скором времени завершится повторная приемка.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Татарстане ежедневно недополучают до пяти тонн молока.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 май
    Начал расти Борщевик. Подал заявку в Народный контроль. Написали - выедут на место. Ничего за более чем неделю не сделали. Видимо бензин сильно подорожал, автомобиль сломался, подчиненные заболели, начальник не владеет приемами удаления сорняков и не знает, что такое Борщевик. В общем пусть себе растет решили в районе. Приходится самому уже второй раз лопатой подрезать побеги. Но боюсь не справлюсь один. Экскаватора не имею.
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