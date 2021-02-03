ЦИК Татарстана изучает аспекты реализации эксперимента по организации онлайн-голосования

В Центральной избирательной комиссии Татарстана ответили на вопрос «Реального времени» о том, будет ли республика участвовать в эксперименте по организации электронного голосования на выборах этого года.

Там напомнили, что в прошлом году запустили информационный ресурс «Мой голос» и telegram-бот по поиску своего избирательного участка.

«В этом году развитие цифровых сервисов для избирателей продолжится. Наша задача — создать для избирателей, проживающих на территории Татарстана, условия для удобного голосования. Но при этом нельзя забывать про безопасность и надежность решений. В избирательном процессе мелочей нет. Поэтому мы детально изучаем каждый аспект реализации эксперимента по внедрению дистанционного электронного голосования на территории Российской Федерации. И, как и во всех важных вопросах, придерживаемся взвешенной позиции», — сообщили в ЦИК.

Сегодня председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что на выборах 2021 года шесть регионов протестируют систему онлайн-голосования. Среди них будет Москва. ЦИК в ближайшее время объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Ранее член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич предложил в 2021 году провести в Татарстане электронное голосование по вопросам муниципального значения.