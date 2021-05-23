Швеция с Рейдеборном проиграла второй матч подряд на ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Швеции уступила команде Белоруссии (0:1) в матче второго тура группового раунда чемпионата мира — 2021 по хоккею в Латвии.

Единственную шайбу в игре забросил воспитанник нижнекамского хоккея Герман Нестеров. Вратарь белорусов Дэнни Тэйлор отразил все 32 броска по своим воротам и оформил шатаут.

Для Швеции это уже второе поражение в первых двух матчах на турнире. Ранее шведы уступили в упорной борьбе команде Дании со счетом 3:4. В обоих случаях ворота Швеции защищал экс-голкипер казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

Белоруссия в первом туре проиграла Словакии (2:5) и с тремя набранными очками располагается на пятой строчке в группе А. Обе сборные выступают в одной группе с Россией, ранее обыгравшей Чехию и Великобританию.