Прифтис о выходе в финал Единой лиги: «Удивительный результат, учитывая сколько потерь у нас было»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис подвел итог финальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом» (3:0). По его мнению, сезон удалось завершить удачно несмотря на преследовавшие его команду травмы.

— Это невероятный сезон. Поздравляю игроков, весь административный состав и болельщиков, поддерживавших нас в течение всего сезона. Мы вышли в финал Единой лиги — это прекрасный результат.

«Да, у «Локомотива» не было нескольких ключевых игроков, но у нас тоже. У нас вообще в течение всего сезона постоянно выбывал кто-то из лидеров, поэтому я говорю, что выход в финал — это удивительный результат», — подвел итог Прифтис.

Также Прифтис оценил восьмиматчевое противостояние УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в течение нынешнего сезона. Как утверждает греческий специалист, краснодарцы — одни из сложнейших соперников в России для него.

— «Локомотив» — один из главных наших соперников в Единой лиге ВТБ и всегда был одним из самых сложных оппонентов за все время, пока я работаю здесь, в России. У них всегда было мощное необычное нападение, и защищаться против них всегда очень сложно, — сказал греческий специалист.

Напомним, УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» — 3:0 в серии — и прошел в финальную серию Единой лиги ВТБ. В финале казанцам предстоит сразиться с победителем пары ЦСКА — «Зенит».