Татарстан попал в «зеленую» зону по реализации нацпроекта «Образование»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство просвещения РФ внесло Татарстан в «зеленую» зону по итогам мониторинга исполнения реализации национального проекта «Образование». Всего в ней оказалось 46 регионов.

В Татарстане и других регионах, оказавшихся в «зеленой» зоне», проведение конкурсных процедур соответствует планам на 90–100%, сообщается на сайте Минобрнауки РТ. В «красной» зоне по результатам мониторинга оказались семи регионов России, в том числе Ульяновская и Пензенская области.

В «зеленую» зону помимо Татарстана вошли Чувашия, Удмуртия, Мордовия, Оренбургская и Самарская области и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Татарстане в рамках нацпроекта «Образование» реализуют проект «Патриотическое воспитание граждан РФ». Он призван познакомить граждан с историей страны, подготовить их к службе в армии, а также воспитать у молодежи чувства глубокого уважения и любви к России и т. д. Он предусматривает проведение республиканских военно-спортивных игр «Победа», «Зарница», «Отчизны верные сыны» и выезд экспедиций поисковиков на места гибели солдат в боях Великой Отечественной войны.

Татьяна Демина