В Татарстане на два новых региональных проекта направят 34 млн рублей

В 2021 году в Татарстане реализуют два новых региональных проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Они входят в составы нацпроектов «Образование» и «МСП».

На эти два проекта из республиканского и федерального бюджета планируется направить 34 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» призван познакомить граждан с историей страны, подготовить их к службе в армии, а также воспитать у молодежи чувства глубокого уважения и любви к России и т. д. Он предусматривает проведение республиканских военно-спортивных игр «Победа», «Зарница», «Отчизны верные сыны» и выезд экспедиций поисковиков на места гибели солдат в боях Великой Отечественной войны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» включает в себя предоставление самозанятым микрозаймов на льготных условиях, грантов, поручительств. Также они смогут получить консультации и необходимую информацию на базе центра «Мой бизнес».

Накануне в Минэкономики РТ сообщили, что в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» направят 8,5 млрд рублей.



Татьяна Демина