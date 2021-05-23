В апреле жители Татарстана оформили 61,2 тыс. микрозаймов

В Татарстане в апреле этого года было выдано 61 206 микрозаймов, что на 5,2% меньше, чем в марте 2021 года (64 540 микрозаймов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего в апреле россияне оформили 2,15 млн микрозаймов. По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 3,4% (в марте было выдано 2,23 млн микрозаймов). Тенденцию по снижению оформления займов «до зарплаты» в прошлом месяце зафиксировали во всех регионах страны.

Самую значительную динамику сокращения количества выданных займов «до зарплаты» зарегистрировали в Иркутской (-9,2%), Архангельской (-7,6%), Воронежской (-6,5%) и Белгородской (-5,9%) областях.

Наибольшее количество микрозаймов в апреле 2021 года оформили жители Москвы (101,8 тыс. ед.), Подмосковья (92,3 тыс. ед.), Краснодарского края (79,2 тыс. ед.), Свердловской области (76,0 тыс. ед.) и Башкирии (70,8 тыс. ед.).

Ранее «Реальное время» сообщало, что высокий спрос на микрозаймы сохраняется: общий кредитный портфель МФО составляет 260 млрд рублей.



Татьяна Демина