В Татарстане спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после купания

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Уразметьево Муслюмовского района РТ в местном пруду спасатели нашли тело мужчины, который минувшим вечером ушел купаться и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Местные жители обнаружили вещи мужчины на берегу, сообщили об этом в экстренные службы. Пруд не был предназначен для купания. Спасатели предположили, что утонуть мужчина мог из-за судорог, которые могли возникнуть из-за перепада температур воздуха и воды.

Фото: realnoevremya.ru

Тело передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.

В ГУ МЧС РФ по РТ предупредили, что купальный сезон в Татарстане пока не открыт. С начала мая в республике уже утонули два человека, еще пятерых удалось спасти.

На этой неделе в Кукморском районе РТ утонул 17-летний юноша.