В Нижнекамске группа молодых людей пыталась украсть кабель, чтобы устроить пикник

В Нижнекамске сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, которых подозревают в краже электрического и сетевого кабеля для интернета из подвала строящегося дома по улице 30 лет Победы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемых задержали в подвале строящегося дома. Они были заняты чисткой проводов от изоляции. На полу рядом лежали инструменты и мотки кабеля, приготовленного для очистки.

Все трое задержанных оказались местными жителями 1995, 2002 и 2003 годов рождения. Они рассказали, что планировали сдать кабель на металлолом, а деньги потратить на пикник. При них оказались десятки шампуров и рюкзак для пикников.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Задержанных передали полицейским.



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Ольга Плешкова