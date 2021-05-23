В Татарстане загорелся оставленный возле заброшенной базы КАМАЗ
В Татарстане загорелся оставленный возле заброшенной базы КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
Автомобиль был припаркован возле заброшенной базы в селе Старое Шигалиево. Через семь минут после вызова пожарных возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.
В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливается владелец грузовика.
Ранее в Казани загорелся автомобиль Opel Astra.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым