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В Татарстане загорелся оставленный возле заброшенной базы КАМАЗ

08:55, 23.05.2021
В Татарстане загорелся оставленный возле заброшенной базы КАМАЗ
Фото: МЧС РТ (ахив)

В Татарстане загорелся оставленный возле заброшенной базы КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Автомобиль был припаркован возле заброшенной базы в селе Старое Шигалиево. Через семь минут после вызова пожарных возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 1,5 кв. метра.

В результате происшествия никто не пострадал. Устанавливается владелец грузовика.

Ранее в Казани загорелся автомобиль Opel Astra.

Ольга Плешкова
ПроисшествияАвто Татарстан
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