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Сегодня в Казани загорелся автомобиль Opel Astra

18:33, 14.02.2021
Сегодня в Казани загорелся автомобиль Opel Astra
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня в Казани загорелся автомобиль Opel Astra. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Возгорание автомобиля произошло на улице Губкина, у дома 39/1. Очевидцы пытались потушить машину снегом, но безуспешно. Пожарный расчет прибыл через 7 минут после вызова.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожарные подали ствол на тушение моторного отсека. Никто не пострадал. По предварительной версии, машина загорелась из-за неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства.

Ранее в Казани на проспекте Ямашева сгорел микроавтобус.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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