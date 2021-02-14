Сегодня в Казани загорелся автомобиль Opel Astra
Сегодня в Казани загорелся автомобиль Opel Astra. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.
Возгорание автомобиля произошло на улице Губкина, у дома 39/1. Очевидцы пытались потушить машину снегом, но безуспешно. Пожарный расчет прибыл через 7 минут после вызова.
Пожарные подали ствол на тушение моторного отсека. Никто не пострадал. По предварительной версии, машина загорелась из-за неисправности систем, узлов и механизмов транспортного средства.
Ранее в Казани на проспекте Ямашева сгорел микроавтобус.
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