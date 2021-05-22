В Казани за сутки составили 40 материалов за нарушение ПДД велосипедистами и катающимися на самокатах

В Казани в пятницу, 21 мая, сотрудники ДПС составили 40 административных материалов за нарушение правил дорожного движения велосипедистами и катающимися на самокатах (статья 12.29 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Всего за сутки инспекторы полка ДПС по Казани проверили 30 самокатов и 24 велосипеда.

В Госавтоинспекции заявили, что из-за того, что многие велосипедисты ездят по дорогам, не изучив ПДД, происходят аварии. Также там обратили внимание на то, что городская инфраструктура не везде приспособлена для их безопасного передвижения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее в Госавтоинспекции отметили, что с наступлением в городе теплой погоды возрастает количество ДТП с детьми и взрослыми на велосипедах, самокатах, мопедах. Росту аварий способствуют, в частности, бесконтрольно организованные точки проката самокатов.

Напомним, что член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов, так как из-за них вырос травматизм их владельцев и пешеходов.

Татьяна Демина