Письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продали на аукционе за $1,2 миллиона

В США на аукционе продали письмо лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна, в котором он написал формулу эквивалентности массы и энергии — E=mc2. Его стоимость покупатель оценил в $1,2 миллиона. Это в три раза больше, чем первоначальная цена лота.

Письмо ученый написал 26 октября 1946 года польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые его теории. На сегодняшний день в мире есть лишь три текста, в которых Эйнштейн написал формулу E=mc2, пишет «Интерфакс».

В 2018 году английский аукционный дом Christie's выставил на торги написанное от руки Эйнштейном «Письмо о Боге». Его стоимость оценивали в $1,5 миллиона.

Татьяна Демина