«Письмо о Боге» Альберта Эйнштейна выставлено на торги за $1,5 млн

Английский аукционный дом Christie's выставил на торги написанное от руки немецким физиком Альбертом Эйнштейном «Письмо о Боге».

По представлению ученого, «Бог — это не более, чем выражение и продукт человеческих слабостей», а «Библия — собрание почтенных, но в то же время примитивных легенд».

Издание The Local подчеркивает, что Эйнштейн не был атеистом, он отрицал «навязанные духовенством взгляды на Бога».

Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года в письме также рассуждает о судьбе еврейского народа.

Торги состоятся 4 декабря в Нью-Йорке. Лот предварительно оценен в $1,5 млн.

