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«Письмо о Боге» Альберта Эйнштейна выставлено на торги за $1,5 млн

03:34, 05.10.2018
«Письмо о Боге» Альберта Эйнштейна выставлено на торги за $1,5 млн
Фото: commons.wikimedia.org / Al Aumuller

Английский аукционный дом Christie's выставил на торги написанное от руки немецким физиком Альбертом Эйнштейном «Письмо о Боге».

По представлению ученого, «Бог — это не более, чем выражение и продукт человеческих слабостей», а «Библия — собрание почтенных, но в то же время примитивных легенд».

Издание The Local подчеркивает, что Эйнштейн не был атеистом, он отрицал «навязанные духовенством взгляды на Бога».

Лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года в письме также рассуждает о судьбе еврейского народа.

Торги состоятся 4 декабря в Нью-Йорке. Лот предварительно оценен в $1,5 млн.

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