В Исландии извергается вулкан, который спал 6 тысяч лет

Фото: frettabladid.is/ Sólný Pálsdóttir

Еще один исландский вулкан с труднопроизносимым названием — Фаградальсфьядль — проснулся от шеститысячелетнего сна. Лава выбрасывается на высоту до 100 метров. Как сообщается на сайте метеорологического бюро страны, она уже разлилась на 1 км, а трещина на месте извержения имеет длину уже до 700 метров. Вулкан находится в 30 км от столицы страны, Рейкьявика.

Сюрпризом извержение не стало: в последние три недели в этом регионе постоянно происходили землетрясения, поэтому пробуждения Фаградальсфьядля здесь ждали. Жители ближайшего к вулкану поселка — Гриндавика — наблюдают светящееся красное небо.



Сообщений о выбросе пепла пока нет, но рейсы из международного аэропорта Рейкьявика отменены. Метеорологическое управление Исландии призывает не волноваться: извержение не угрожает ни людям, ни объектам инфраструктуры. Но жителей близлежащих деревень и городков все равно просят закрыть окна и по возможности сидеть дома — чтобы не надышаться вулканическими газами.

Напомним, коллега Фаградальсфьядля — Эйяфьятлайокудль — 11 лет назад натворил больших дел, парализовав воздушное сообщение на несколько дней по всей Европе. Нынешние события, по оценкам специалистов, к таким проблемам привести не должны.

