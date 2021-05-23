Люксовый ресторан Cipriani откроется в России в 2022 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Затянувшееся открытие в Москве заведения известной итальянской сети Cipriani в люксовом сегменте все-таки состоится — в 2022 году. Об этом «Реальному времени» заявил известный ресторатор Александр Орлов.

— Мы почти подписались. Откроемся через год, — сообщил он. Никаких сложностей с поставками продуктов для люксового заведения нет, заверяет ресторатор.

Инвестиции в открытие, по оценке Орлова, составят порядка $3 млн.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сеть итальянских ресторанов Cipriani, основанная в Италии Джузеппе Чиприани в 1931 году, уже работает в Нью-Йорке, Майами, Лондоне, Монте-Карло, Гонконге, Дубае, Абу-Даби. Чиприани является основателем Harry’s Bar, одним из завсегдатаев которого был Эрнест Хемингуэй. Изначально сообщалось о планах открыть ресторан Cipriani в России в 2020 году.

Напомним, что в Казани в новом ТЦ KazanMall открылся один из проектов Орлова и популярного российского шоумена и продюсера телеканала СТС Сергея Светлакова — ресторан Eshak. Заведения есть в Москве (в Одинцово, на Новом Арбате и Рублевском шоссе), в Киеве, Дубае и Екатеринбурге.

