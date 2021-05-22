Стартап студентов Иннополиса оценили в $1 млн — инвестором выступила компания Никифорова

Дейтинг-приложение на основе голосовых сообщений TalkNow, над которым работают студенты из Университета Иннополис, оценен инвесторами в $1 млн, рассказал в «Инстаграме» вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

По словам Шайхутдинова, оценку провел инвестор Diginavis, она же внесла 10% стартовых инвестиций. Согласно данным из открытых источников, эта компания занимается разработкой ПО и также зарегистрирована в Иннополисе. Ранее она приобрела долю в онлайн-сервисе Zen.Car, а также в сервисе облачного гейминга Loudplay. Бенефициаром компании является бывший министр связи России и Татарстана Николай Никифоров.

При этом, как следует из поста Романа Шайхутдинова, приложения TalkNow еще нет ни в AppStore, ни в PlayMarket.

Александр Артемьев