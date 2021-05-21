Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В России наблюдается рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах. Это связано с совершенствованием лабораторной диагностики в последние годы, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Анализ заболеваемости показывает, что заболевшие взрослые в основном заражаются от своих детей, посещающих детские образовательные учреждения.
«При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша», — отметили в ведомстве.
Основная мера профилактики коклюша — вакцинация. Пока она предусмотрена только для детей, но сейчас специалисты проводят оценки необходимости дополнительной вакцинации и возможностей разработки безопасных вакцин для взрослых, передает «РИА Новости».
В апреле этого года руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что из-за отказа родителей от прививок в 2020 году 33 ребенка заболели коклюшем.
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